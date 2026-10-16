Nach einem Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen im Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses Pfarrstraße 12 war die im gleichen Gebäude befindliche Tiefgarage „Am Rathaus“ gesperrt. Dauerparker mussten schnellstmöglich ihre Autos entfernen; Hinweisschilder verkündeten Bauarbeiten als Grund. Einige Tage später öffneten sich die Tore und Schranken wieder zur Einfahrt; allerdings nicht für E-Autos, wie große Hinweisschilder deutlich machten.