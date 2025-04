Erfurt (dpa/th) - Für den Brand- und Katastrophenschutz und das Rettungswesen investiert Thüringens Innenministerium in diesem Jahr 62,7 Millionen Euro. Das Geld ist Teil des aktuellen Haushaltsplans für das Jahr 2025 für die Einsatzkräfte, den Innenminister Georg Maier den Delegierten bei der Verbandsversammlung des Thüringer Feuerwehrverbands in Erfurt präsentierte. "Wir sparen in Thüringen nicht an der Sicherheit. Und dabei bleibt es – auch mit der neuen Landesregierung", sagte Maier.