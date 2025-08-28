Sie sollen möglichst verlässlich die Bevölkerung vor Gefahren warnen. Sirenen erfüllen diese Funktion relativ verlässlich, sind aber in den vergangenen Jahren etwas aus dem Blick geraten. Der Warntag, an dem alle Informationskanäle getestet werden, hatte im Jahr 2021 eher ernüchternde Wirkung. Seither rüsten – nicht nur im Landkreis Sonneberg – die Alarmgeber nachgerüstet. In der Gemeinde Frankenblick stehen nunmehr solche In den Ortsteilen Hämmern und Seltendorf zur Erneuerung an, jeweils auf gemeindeeigenen Gebäuden installiert. Dafür gibt es jeweils 9460 Euro vom Land – für eine 600-Watt-Sirene und die Installation.