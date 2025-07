Brandschutz: Naturschützer: Dichtes Wegenetz erhöht Waldbrandgefahr

Landesforst: Wegenetz Voraussetzung für Brandbekämpfung

Laut der Landesforstanstalt ThüringenForst durchziehen derzeit rund 11.100 Kilometer Weg die Thüringer Wälder. Ein gutes Waldwegenetz sei zwingende Voraussetzung für die Brandbekämpfung, so Horst Sproßmann, Sprecher von ThüringenForst. "Das heißt also Wege, die entsprechend gut ausgebaut sind, eine entsprechende Breite haben, damit eben die Feuerwehrfahrzeuge, die ja im Regelfall nicht geländegängig sind, möglichst nah an den Brandherd herankommen." Im Staatswald sei das Wegenetz sehr gut ausgebaut. In Thüringens Privatwäldern sei es mitunter ein "Sorgenkind", so Sproßmann.