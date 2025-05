Brandschutz: Feuerwehren gerüstet für Brände bei E-Autos

Keine konkreten Zahlen zu Bränden bei E-Autos

Den Abtransport übernehmen den Angaben zufolge in der Regel spezialisierte Entsorger. In Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und Handreichungen informiere der Landesverband die Thüringer Brandschützer zum Umgang mit dem Thema.