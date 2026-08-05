Erst vor wenigen Tagen starteten Irina Bachmann und ihr Partner Frank Ebert auf Jungfernfahrt mit ihrem Wohnmobil. Nicht ungewöhnlich, meint man. Für die beiden Suhler ist es das aber schon. Mehr sogar noch. Dieser Neuanfang ist besonders bei Irina Bachmann mit ziemlich gemischten Gefühlen verbunden. Freude und zugleich dunkle Gedanken, die sich nicht aus dem Hinterkopf vertreiben lassen, sind gleichzeitig da.