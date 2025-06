Wie sein eigener Deal mit dem Tod aussehen würde, wenn der nun an seine Tür klopfen würde, hänge von der Tagesform ab, sagte Kroetz der "Süddeutschen Zeitung": "An manchen Tagen habe ich das Gefühl, es könnte zu Ende gehen. Ich habe ein umfangreiches Leben gehabt, in praktisch jeder Beziehung. Und dann tut mir alles weh und ich krieche in der Früh zum Kaffee und der ganze Tag ist scheiße. Wenn der Tod jetzt anklopfen würde und würde sagen, "Franze, geh ma", dann tät ich sagen: "Ja, gehen wir, ich bin heilfroh, dass du da bist.""