Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein Hotelgast hat beim Duschen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, duschte der 23-Jährige am Dienstagabend so lange und so heiß, dass durch den Wasserdampf der Brandmelder in seinem Hotelzimmer in Pfaffenhofen an der Ilm aktiviert wurde. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften an. Als die Ursache für das Alarmschlagen des Feuermelders klar wurde, setzten die Einsatzkräfte den Feuermelder wieder auf Bereitschaft. Schaden sei nicht entstanden, hieß es.