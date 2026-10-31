Dem Anschein nach handelte es sich um eine Formalie – der Wasunger Stadtrat durfte zur jüngsten Sitzung im Schloss Sinnershausen in Hümpfershausen am Dienstagabend sogenannte Sperrvermerke im Haushalt 2026 nach Zustimmung durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes aufheben. Doch diese Beschlüsse haben durchaus Auswirkungen aufs städtische Leben, die nicht zu unterschätzen sind, wie sich nachfolgend bei den erläuternden Ausführungen von Bürgermeister Thomas Kästner zeigte.