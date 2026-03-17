Die bayerische SPD-Europaabgeordnete Maria Noichl kritisierte Weber scharf: "Seit den Europawahlen ist es gängige Praxis, dass die EVP sich unter seiner Führung Mehrheiten wahlweise bei Demokraten und wahlweise bei Anti-Demokraten sucht. Das ist sicher kein Versehen, sondern eine ganz bewusste Taktik, um seine Agenda notfalls auch auf Kosten der Demokratie durchzusetzen", sagte sie. "Damit macht er allen anderen deutlich: Wenn die Demokraten nicht so wollen wie er, dann macht er’s notfalls eben mit der AfD."