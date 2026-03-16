Brandmauer-Debatte: Söder sieht nach EVP-Chat Brandmauer zur AfD nicht gefährdet

München/Brüssel - CSU-Chef Markus Söder sieht trotz einer umstrittenen Chatgruppe von europäischen Unionspolitikern mit rechten Parteien wie der AfD die Brandmauer von CDU und CSU nicht gefährdet. "Uns hat das auch alles sehr überrascht und auch irritiert und verstört", sagte der bayerische Ministerpräsident in München vor Journalisten. Bisher gestattet die offizielle Linie von CDU und CSU keine Zusammenarbeit mit der AfD. Jedoch wird die sogenannte Brandmauer immer wieder teils kontrovers auch von Unionspolitikern diskutiert und auch infrage gestellt.