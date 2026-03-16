Brandmauer-Debatte: Söder sieht nach EVP-Chat Brandmauer zur AfD nicht gefährdet

Söder verweist auf Weber: "Sache damit zunächst abgeschlossen"

Söder verwies auf die Erklärung von CSU-Vize und EVP-Chef Manfred Weber: "Er (Weber) selber hat nichts davon gewusst, beziehungsweise dies sind einzelne Mitarbeiter gewesen, und wir sind uns einig, dass es an der Grundsatzlinie bleibt." Zudem habe Weber ihm gesagt, "er würde es künftig abstellen und besser sozusagen bewerten und kontrollieren, dass so was nicht mehr stattfindet. Damit ist die Sache auch zunächst mal aus unserer Sicht abgeschlossen und auch okay." Anders als andere Politiker hielt sich Söder damit mit offener Kritik zurück.