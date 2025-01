Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landesparteichef Mario Voigt hat das Vorgehen der Union im Bundestag verteidigt. "Das, was die CDU dort gemacht hat, ist, das Thema wegzuholen von den Rändern in die politische Mitte", sagte Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Diese politische Mitte müsse Handlungsstärke zeigen und dürfe nicht den "tiefen Wunsch in der Bevölkerung, für Recht und Ordnung zu sorgen", ausblenden.