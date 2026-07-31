Kretschmer: "Müssen den Brand und die Ursachen bekämpfen"

Der Begriff nutze der AfD mehr, als er ihr schade, bekräftigte Sachsens Regierungschef nun. "Das wollte ich mit diesem Satz verdeutlichen." Er kritisierte: Es werde viel mehr über den Umgang mit der AfD gesprochen statt darüber, warum sie gewählt wird. "Ich erlebe eine naive Hoffnung, dass diese Entwicklung einfach so wieder verschwindet", sagte Kretschmer. "Gerade in den westdeutschen Bundesländern glauben viele, das sei nicht ihr Problem. Dabei ist die Realität doch längst auch dort angekommen." Es brauche ein gemeinsames Verständnis dafür, was die Gründe für die Frustration sind.