Brandmauer-Debatte: AfD-Mann geehrt - Wie weit reicht die Brandmauer der CSU?

Bayreuth/Bamberg (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagt es immer wieder deutlich: "Es ist ganz klar, dass die AfD für uns nicht irgendein Wettbewerber ist, sondern der Systemfeind." Die Brandmauer als Abgrenzung zu den Rechtspopulisten stehe, beteuert der CSU-Chef bei jeder Gelegenheit - und zwar auf allen politischen Ebenen: Europa, Bund, Land und Kommunen. Doch scheint die Botschaft des Vorsitzenden nicht überall in seiner Partei gehört zu werden. In Oberfranken haben CSU-Politiker - noch dazu ohne jede Not - jene vieldiskutierte Brandwand zumindest bei einer Gelegenheit eingerissen.