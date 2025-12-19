Die wichtigste Nord-Süd-Achse der Regionalbahn durch den Thüringer Wald wird im Sommer für mehr als elf Wochen gekappt. Der drei Kilometer lange Brandleitetunnel zwischen Oberhof und Gehlberg wird in der Zeit vom 11. Juli bis „voraussichtlich“ 1. Oktober 2026 wegen einer Reihe von Bauarbeiten gesperrt, bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn in Berlin unserer Redaktion. Damit müssen Bahnreisende zwischen Südthüringen und dem ICE-Knoten Erfurt in den Sommerferien und weit darüber hinaus auf Ersatzbusse umsteigen. Durch den Brandleitetunnel verkehren der Regionalexpress Würzbug-Suhl-Erfurt und die Züge der Süd-Thüringen-Bahn (STB) zwischen Meiningen und Erfurt.