Eigentlich sollte der 29. September 1971 ein großer Feiertag werden. Der Hallesche FC Chemie hatte die Vorsaison in der DDR-Oberliga als Dritter abgeschlossen und sich erstmals für den Uefa-Pokal qualifiziert. Es ist der bis dato größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Als die 1. Pokalrunde ausgelost ist und die Paarungen veröffentlicht werden, fragen die Verantwortlichen des HFC die Spieler ihrer Mannschaft. Sie sollen raten, auf wen sie als Erstes treffen würden. Erhard Mosert, damals 20 Jahre alt, ist der Dritte in der Reihe. Er antwortet: „Eindhoven“. Mosert hat Recht. Halle gegen Holland.