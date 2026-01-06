Es war ein bitterkalter Januarmorgen vor fast genau zwei Jahren, als die frühere Linke Sahra Wagenknecht im Prenzlauer Berg in Berlin ihre Partei gründete. „Ein bisschen auch ein historischer Tag“, wie sie damals sagte. Das Parteienspektrum und die Politik im Land wollte sie grundsätzlich verändern, das BSW auf Jahrzehnte zur Volkspartei machen. Und jetzt? Hat das ambitionierte Projekt schwere Probleme.