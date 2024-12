München (dpa/lby) - In einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirft der Landkreistag dem bayerischen Gesundheitsministerium ein miserables Krankenhausmanagement vor. "Die Krankenhausplanungsbehörde zieht sich hier bisher vollkommen aus der Verantwortung", heißt es in einem Brief von Landkreistagspräsident Thomas Karmasin (CSU), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.