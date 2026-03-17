Brandbrief: Bayerns Beamte fordern von Landtag direkte Tariferhöhung

Streit basiert auf jüngstem Tarifabschluss

Hintergrund des Streites ist der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder vom 14. Februar 2026. Gewerkschaften und Arbeitgeber hatten sich auf mehrere Erhöhungsschritte verständigt. Für Tarifbeschäftigte ist vorgesehen, dass die Entgelte zum 1. April 2026 um 2,8 Prozent steigen, mindestens jedoch um 100 Euro. Weitere Erhöhungen sind zum 1. März 2027 um zwei Prozent sowie zum 1. Januar 2028 um ein Prozent vereinbart. Der Freistaat Bayern beschäftigt laut Finanzministerium aktuell rund 236.000 Beamtinnen und Beamte sowie rund 151.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.