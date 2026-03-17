Brandbrief: Bayerns Beamte fordern von Landtag direkte Tariferhöhung

München (dpa/lby) - Bayerns Beamtenbund (BBB) hat alle Abgeordneten des Landtags per Brief zur Ablehnung der geplanten Verzögerung bei der Tariferhöhung aufgerufen. "Der öffentliche Dienst hat in den vergangenen Jahren die Handlungsfähigkeit des Staates gesichert und seine Kompetenz bewiesen. Ihn jetzt als Finanzierungsrücklage zu missbrauchen, schwächt nicht nur das Vertrauen der Beschäftigten in ihren Dienstherrn, es schwächt die Institution selbst", betonte der BBB-Vorsitzende Rainer Nachtigall in München.