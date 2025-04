Die Sorgen waren groß, dass ein Flächenbrand in der Nähe der Albert-Schweitzer-Hütte bei Altenfeld sich dermaßen ausbreiten könnte, dass er die Hütte zerstört. Als am Mittwochnachmittag die Rettungsleitstelle kontaktiert und der Standort benannt wurden, schaute man erst einmal, ob jemand die Feuerstelle an der Albert-Schweitzer-Hütte nutzt und das Feuer nicht angemeldet hat. Das war aber nicht der Fall.