Brandanschlag Längster Stromausfall in Berlin nach Brandanschlag

Laut Betreiber sind alle 74 betroffenen Pflegeeinrichtungen wieder mit Strom versorgt. Aktuell seien 36 große Notstromaggregate im Einsatz. Auch die Stromversorgung für alle drei betroffenen S-Bahnhöfe ist laut Stromnetz wiederhergestellt.

Polizei verstärkt Präsenz

Die Polizei hat in Wannsee und den benachbarten Ortsteilen ihre Präsenz deutlich erhöht. Man habe Unterstützung durch die Bundespolizei und sei mit bis zu 550 Beamtinnen und Beamten im Einsatz, sagte Polizei-Vizepräsident Langner. Man sei sehr eng mit der Bundespolizei in Abstimmung, um zusätzliche Lichtmasten zu erhalten. In der Nacht war die Polizei auch mit einem Hubschrauber unterwegs, um die Kräfte am Boden zu unterstützen. Bislang sei die Situation aber "erstaunlich ruhig", sagte Langner.

Längster Blackout in Berlin seit Krieg

Laut Stromnetz handelt es sich inzwischen um den längsten Stromausfall in der Hauptstadt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Blackout vom September 2025 im Berliner Südosten hatte rund 60 Stunden gedauert. Damals waren rund 50.000 Stromkunden betroffen.