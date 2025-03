Erfurt (dpa/th) - Der Brandanschlag gegen eine Frau in einer Straßenbahn in Gera zeigt nach Ansicht der Linken-Abgeordneten Katja Maurer Lücken beim Schutz von Frauen vor gewaltbereiten Männern. "Das Netz an Maßnahmen, um Frauen zu schützen, ist löchrig", sagte Maurer der Deutschen Presse-Agentur nach einer Sitzung des Gleichstellungsausschusses im Thüringer Landtag.