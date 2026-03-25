Brandanschläge Antisemitische Angriffe in Europa - Spur zum Iran?

Untersuchung in Israel

In Israel hatte das Nationale Zentrum zur Bekämpfung von Antisemitismus als Teil des Diaspora-Ministeriums Mitte März, vor dem Londoner Angriff, einen Sonderbericht zu der Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia veröffentlicht. Es sei eine "militante Organisation, die im März 2026 öffentlich in Erscheinung trat, nachdem sie die Verantwortung für eine Reihe von Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Europa übernommen hatte", heißt es darin. Konkret genannt werden die Vorfälle in Belgien und den Niederlanden.

Zudem wird, auch von der Gruppierung selbst, ein Angriff in Griechenland genannt, der sich aber nicht verifizieren lässt - möglicherweise auch ein Teil der Verwirrungstaktik. Die bisherigen Angriffe könnten auch "als Signal" aus Teheran verstanden werden, dass es sowohl bereit als auch in der Lage sei, "Operationen in Europa durchzuführen", steht in der ICCT-Analyse. Dabei werde "eine gewisse plausible Abstreitbarkeit" aufrechterhalten, durch die eine europäische Reaktion erschwert werde.