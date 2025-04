Leinefelde-Worbis (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leinefelde-Worbis sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. In der Nacht brach aus bislang unbekannten Gründen Feuer in der Wohnung eines 47-Jährigen aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 47-Jährige schwer verletzt. Sein 67 Jahre alter Nachbar wurde leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.