Die Eisenacher Atemschutzwerkstatt – Herzstück einer Feuerwache – ist modernisiert worden und entspricht jetzt dem aktuellen Stand der Technik. Dort wird insbesondere die Atemschutzausrüstung zur Bekämpfung von Bränden gereinigt, gewartet und geprüft. Die Atemschutzwerkstatt ist nicht nur zentraler Bestandteil, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu gewährleisten, sondern überlebenswichtig für jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau.