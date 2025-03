Brand- und Katastrophenschutz: Millionenschwere Investitionen in Feuerwehren

Weimar (dpa/th) - Für Investitionen in Feuerwehrdepots, Technikausstattung, Ausrüstung von Feuerwehrleuten und Brandschutzerziehung hat das Land im vergangenen Jahr knapp 20 Millionen Euro ausgegeben. Die Gelder flossen unter anderem in den Um- und Ausbau von sieben Feuerwehrhäusern, neue Standorte von Katastrophenschutzeinheiten, Sirenen und Dienstkleidung von Feuerwehrleuten, wie das Landesverwaltungsamt mitteilte. So seien beispielsweise 260 Sirenen modernisiert oder neu installiert worden.