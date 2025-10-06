Brand- und Katastrophenschutz: Brandenburgs Feuerwehren bestellen Einsatzfahrzeuge online

Land bündelt Anschaffung der Kommunen

Allerdings kauft und bestellt nicht jede Kommune für die Feuerwehren eigenständig. Das Land fragt zuvor ab, welchen Bedarf sie in den kommenden Jahren an Ausrüstung haben. Dann werden Geräte und Fahrzeuge nach einer Ausschreibung zentral beschafft – ein Preisvorteil für die Kommunen, wenn sie das gemeinsam im Verbund mit dem Land machen.