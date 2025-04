Heldburg (dpa/th) - Zwei Scheunen haben in Heldburg (Landkreis Hildburghausen) gebrannt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Am Donnerstagnachmittag brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in einer der Scheunen aus. Schnell stand das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte jedoch ein Übergreifen auf eine benachbarte Scheune nicht mehr verhindern.