Niederorschel (dpa/th) - Eine Scheune hat im Landkreis Eichsfeld gebrannt. Die Ursache war unklar. Bei dem Brand am Mittwochnachmittag in Niederorschel sei niemand verletzt worden, so die Polizei. In der Scheune waren Heu, Stroh und Möbelstücke gelagert. Der Sachschaden wurde auf etwa 100.000 Euro geschätzt.