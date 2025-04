Dingolfing (dpa/lby) - Ein Reisebus ist auf der Autobahn 92 in Niederbayern ausgebrannt. An Bord war zum Zeitpunkt des Brandes lediglich der 65 Jahre alte Busfahrer, sagte ein Polizeisprecher. Dieser konnte sich am Montagabend bei Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.