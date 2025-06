Naila (dpa/lby) - Ein Brand in einem ehemaligen Fabrikgebäude beschäftigt die Kriminalpolizei Hof. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers in Naila (Landkreis Hof) dauern an, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken sagte. Am späten Montagnachmittag habe eine Anwohnerin den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Wenig später löschte die Feuerwehr die Flammen.