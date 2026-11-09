Brand: Mindestens 14 Tote nach Hochhausbrand in China

Das Feuer war demnach am Sonntag in einem Gebäude im Zentrum der Stadt ausgebrochen. Auf Videos waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem Haus aufstiegen. Auch Menschen, die an Fenstern um Hilfe riefen, waren zu erkennen. Nach Angaben von Xinhua wurden insgesamt 38 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Zur Brandursache lagen zunächst keine Angaben vor.