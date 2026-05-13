Schönberg (dpa/lby) - Beim Brand eines Wohnhauses in Schönberg (Landkreis Mühldorf am Inn)ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die beiden Bewohner konnten das Haus laut Polizei selbstständig verlassen. Ein 63-Jähriger erlitt dabei eine Rauchvergiftung. Demnach war die Feuerwehr in der Nacht alarmiert worden, weil der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Flammen stand. Trotz des schnellen Eingreifens griff das Feuer auch auf die zweite Doppelhaushälfte über. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.