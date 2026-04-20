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  4. Haus steht in Vollbrand - mutmaßlich nach Gasexplosion

Brand in Wohnhaus Haus steht in Vollbrand - mutmaßlich nach Gasexplosion

In Niederbayern steht ein Wohnhaus in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brand in Wohnhaus: Haus steht in Vollbrand - mutmaßlich nach Gasexplosion
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Die Feuerwehr ist mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein. Das Gebäude in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stehe in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Es gebe derzeit keine gesicherten Informationen, ob es bei dem Brand Verletzte oder Tote gibt, so die Sprecherin weiter. Einsatzkräfte konnten das Gebäude noch nicht betreten, weil die Gefahr für sie zu groß sei. 

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Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Wohnhäuser wurden deshalb evakuiert. Anwohner werden wegen anhaltender starker Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt.