Brand in Wohnhaus: Haus steht in Vollbrand - mutmaßlich nach Gasexplosion

Frontenhausen - In einem Wohnhaus in Niederbayern soll es mutmaßlich zu einer Gasexplosion gekommen sein. Das Gebäude in Frontenhausen (Landkreis Dingolfing-Landau) stehe in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Es gebe derzeit keine gesicherten Informationen, ob es bei dem Brand Verletzte oder Tote gibt, so die Sprecherin weiter. Einsatzkräfte konnten das Gebäude noch nicht betreten, weil die Gefahr für sie zu groß sei.