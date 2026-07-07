Rohr (dpa/th) - In der Nähe der L1131 zwischen Rohr und Schwarza (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein Traktor ausgebrannt. Der Sachschaden beträgt nach dem Brand am Montagnachmittag rund 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der 59-jährige Fahrzeugführer erkannte demnach Flammen im Motorraum, als er den Traktor nach dem Abmähen einer Wiese abstellte. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht verhindern. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.