Grammetal (dpa/th) - Im Landkreis Weimarer Land ist es zu einem Brand eines Fachwerkhauses gekommen. Die 97-jährige Bewohnerin konnte sich in Sicherheit bringen, aber verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten am Dienstagnachmittag mehrere Stunden. Das Haus gilt vorerst als unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Die Details zur Brandursache sind unklar.