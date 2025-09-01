Brand in Steinach Einfamilienhaus steht in Flammen

Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit der Bekämpfung von einzelnen Glutnestern zugegen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor. Ungefähr 150 Feuerwehrler waren im Einsatz, die Kripo ist nachgerückt.