Brand in Steinach Einfamilienhaus steht in Flammen

Gegen 1.55 Uhr geriet die Außenfassade eines Einfamilienhauses in Steinach in Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, eine 17-jährige Bewohnering wurde leicht verletzt.
Die 17-jährige Bewohnerin zog sich Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren drei Bewohner blieben unverletzt.
Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Aktuell ist die Feuerwehr noch mit der Bekämpfung von einzelnen Glutnestern zugegen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Saalfeld aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor. Ungefähr 150 Feuerwehrler waren im Einsatz, die Kripo ist nachgerückt.