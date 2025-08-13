Gleich doppeltes Glück im Unglück hatten Feuerwehrleute aus Schalkau und Umgebung am vergangenen Freitagabend. Etwa 70 Einsatzkräfte konnten innerhalb relativ kurzer Zeit einen Dachstuhlbrand in der Schalkauer Innenstadt löschen. Das Feuer war relativ früh entdeckt worden und zahlreiche Feuerwehrmitglieder, die zugleich Mitglieder in der Schützengesellschaft und gerade auf dem Vogelschießen waren, konnten rechtzeitig eingreifen. Damit konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf die benachbarte Bebauung verhindert werden. Neben der Schalkauer Stützpunktwehr und mehreren Ortsteilwehren unterstützten auch Kameraden aus Rödental und Hüttengrund die Löscharbeiten.