Ortenburg (dpa/lby) - Weil ein Brand in einer Garage am Waldrand in Niederbayern ausgebrochen ist, ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf den Wald übergreifen, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb hätten die Feuerwehrkräfte in Ortenburg im Landkreis Passau begonnen, den Brand von der Waldseite zu löschen. So sei ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald verhindert worden, erklärte der Beamte weiter.