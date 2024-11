Mitte Oktober war im mittelfränkischen Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ebenfalls eine Leiche in einer ausgebrannten Gartenhütte gefunden worden. Eine DNA-Analyse ergab nach Polizeiangaben, dass es sich um einen 55-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte. Er habe schon länger in dem Gartenhäuschen gewohnt und sei bei dem Brand an dem Rauch erstickt.