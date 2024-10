Emskirchen (dpa/lby) - Nach dem Leichenfund in einer abgebrannten Gartenhütte in Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ist das Brandopfer per DNA-Analyse identifiziert worden. Es handle sich um einen 55-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, teilte die Polizei mit. Er habe schon länger in dem Gartenhäuschen gewohnt.