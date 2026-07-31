Der Dank geht an alle Einsatzkräfte, betont Meiningens Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Michael Friedrich. Aus diesem Grund macht er sich auch die Mühe und greift zu seinem Heft, um die vielen Helfer zu nennen. So wurden die Wehren aus Meiningen, Wasungen und Kühndorf zuerst alarmiert. Als der Vollbrand festgestellt und später weitere Tankkapazität und Ablösungen benötigt wurden, kamen weitere Feuerwehren der Region zum Einsatz.