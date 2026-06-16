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  4. Feuerwehr löscht Brand bei Recyclingfirma in Chemnitz

Brand in Lagerhalle Feuerwehr löscht Brand bei Recyclingfirma in Chemnitz

In einer Recyclingfirma bricht ein Feuer aus und beschert Brandbekämpfer einen langen Einsatz. Welche Spuren die Flammen in der Lagerhalle hinterlassen haben.

Brand in Lagerhalle: Feuerwehr löscht Brand bei Recyclingfirma in Chemnitz
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Die Feuerwehr hat einen Brand in einer Recyclingfirma im Chemnitzer Ortsteil Bernsdorf gelöscht. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Stundenlang hat ein Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma die Feuerwehr in Chemnitz beschäftigt. Als Abfälle in einer Anlage in einer Lagerhalle geschreddert wurden, kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge zu einer Entzündung. Wie genau diese am Montagnachmittag ausgelöst wurde, sei bislang nicht abschließend geklärt, so die Polizei. Verletzte wurden bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauerten siebeneinhalb Stunden an.

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Bei dem Feuer habe sich starker Rauch entwickelt, der auch ins Freie abzog. Augenscheinlich zerstörte die Hitze mehrere Fensterscheiben, reichlich Ruß setzte sich an den Innenwänden der Lagerhalle ab. Ein genaues Schadensbild wird noch erhoben.