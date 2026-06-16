Brand in Lagerhalle: Feuerwehr löscht Brand bei Recyclingfirma in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Stundenlang hat ein Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma die Feuerwehr in Chemnitz beschäftigt. Als Abfälle in einer Anlage in einer Lagerhalle geschreddert wurden, kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge zu einer Entzündung. Wie genau diese am Montagnachmittag ausgelöst wurde, sei bislang nicht abschließend geklärt, so die Polizei. Verletzte wurden bislang nicht bekannt. Die Löscharbeiten dauerten siebeneinhalb Stunden an.