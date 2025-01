Roding (dpa/lby) - Ein Lastwagen ist in einem Industriegebiet in Roding (Landkreis Cham) in Brand geraten. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf etwa 100.000 Euro. Demnach brach das Feuer am frühen Morgen im Führerhaus beim Ladevorgang aus und griff nach kurzer Zeit auf den gesamten Laster über.