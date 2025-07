Ein paar Stunden nur hat’s gedauert, da war das Zuhause von vier Generationen weg. Was nicht von den Flammen gefressen war, das haben sich Rauch und Wasser geholt. Drei Wochen ist es nun schon her, dass das Haus der Familie Kemmerzehl am Kiliansberg in Hinternah gebrannt hat. Björn Kemmerzehl, der Vater von Louis und Noemi, der Sohn von Herbert und Gabi, ist gefasst. In den drei Wochen ist viel passiert. Erstens hat die Familie Sicherheit bekommen: Die Versicherung zahlt. Zweitens hat jeder eine Heimat auf Zeit gefunden. Und drittens ist auch am Haus schon einiges im Gange. Doch von vorne.