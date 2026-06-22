Ein Nebengebäude eines Wohnhauses in Haina ist am Montag gegen 12 Uhr nach einer Verpuffung vollständig niedergebrannt. Nach Angaben des Einsatzleiters und Stadtbrandmeisters Stefan Laube hatte der Eigentümer versucht, ein Aggregat in Betrieb zu nehmen. Dabei war es zu einer Verpuffung gekommen, die den Brand ausgelöst hatte. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, hatte das Nebengebäude bereits in Vollbrand gestanden.