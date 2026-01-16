Passau (dpa/lby) - Ein brennender Elektroroller im Fahrradkeller einer Schule in Passau hat für die Evakuierung von 450 Schülerinnen und Schülern gesorgt. Der Elektroroller soll aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen haben, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags, Verletzte soll es nicht gegeben haben. Die Feuerwehr löschte das Feuer und gab das Gebäude an demselben Tag wieder frei.