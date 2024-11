Freies Wort hilft Familie aus Gräfenroda verliert Dach über dem Kopf

In Windeseile rückt die Feuerwehr aus dem Geratal an. „Beim Eintreffen an der Unglücksstelle war für uns schnell klar, dass wir eine Drehleiter benötigen“, sagt die Sprecherin der Feuerwehr Geratal, Janett Grünke, am Tag nach dem Einsatz im Gespräch mit der Redaktion. Da die Rettungskräfte in der Landgemeinde selbst keine Drehleiter haben, werden die Kameraden aus Ohrdruf nachalarmiert.