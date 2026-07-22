Brand in Bautzen Batterie-Löscharbeiten dauern - Kitas und Horte geschlossen

Begleitend zu den Löscharbeiten laufen kontinuierlich Luftmessungen, um mögliche gesundheitsschädliche Stoffe zu überwachen. Auffälligkeiten wurden bisher nicht festgestellt. Auch auf das Trinkwassernetz gab es bisher keine Auswirkungen. Wahrnehmbar ist den Angaben nach ausschließlich eine Geruchsbelästigung.

Explosionsgefahr sehr gering

Die Explosionsgefahr am Brandort ist laut Bergner sehr gering. Außerhalb des Sperrkreises besteht demnach keine Gefahr. Die Container werden unter anderem mit Drohnen überwacht. Bis zu 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort, wie es hieß.