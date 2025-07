Brand in Unterführung

Am vergangenen Freitag hatte ein Zeuge in den frühen Morgenstunden den Brand in einer Fußgängerunterführung unterhalb der Bahntrasse in Hirschaid (Landkreis Bamberg) bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Nach Polizeiangaben löschten rund 20 Feuerwehrleute Holzlatten und Paletten, die dort in Brand geraten waren. Daraufhin musste die Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg teilweise gesperrt werden. Einer Sprecherin zufolge ergab eine Begutachtung, dass das Bauwerk durch das Feuer massiv beschädigt wurde. Daher könnten die Gleise oberhalb der Unterführung nicht befahren werden.